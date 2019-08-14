كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار خط أنابيب للغاز جنوب العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون بوزارة النفط والشرطة، إن خط أنابيب للغاز انفجر قرب البصرة في جنوب العراق، اليوم الأربعاء، وعطل إمدادات إلى محطة محلية لتوليد الكهرباء، لكنه لم يؤثر على إنتاج الغاز أو النفط.

وقال مصدر بالشرطة إنه يبدو أن خللاً فنياً ناجم عن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف تسبب في وقوع الانفجار في الهارثة على بعد 10 كيلومترات شمالي البصرة.

وقال مسؤولون بالدفاع المدني إنه تم وقف ضخ الغاز إلى المحطة فيما جرى إخماد الحريق الناشئ.

ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من انقطاعات لفترات أطول من المعتاد خلال أشهر الصيف الحارة بسبب زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء بالبلاد.

وتأتي معظم صادرات نفط العراق، ثاني أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من البصرة.

وينتج العراق حالياً دون طاقته الإنتاجية البالغة نحو 5 ملايين برميل يومياً.