كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاة عمدة طهران السابق من عقوبة الإعدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعفي رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي من عقوبة الإعدام بعدما أدين بقتل زوجته ميترا استاد.

وبحسب قناة الحرة، جاء العفو عن نجفي بطلب من عائلة الضحية، بحسب ما أكد شقيقها اليوم الأربعاء على صفحته على موقع إنستغرام.

وفي 30 يوليو، حكم على نجفي (67 عاماً) بالإعدام بعدما أدين بقتل زوجته الثانية، ميترا استاد التي تصغره بأكثر من 30 عاماً، بالرصاص في منزلهما بالعاصمة طهران في 28 مايو.

وفي إيران، يمكن للعائلات أن تطلب عقوبة الإعدام كـ"جزاء" على قتل أحد أفرادها بموجب مبدأ "القصاص" (أي العين بالعين)، وهو ما قامت به عائلة ميترا أستاد. ولكن شقيقها مسعود أستاد أكد اليوم في منشور على موقع إنستغرام أن العائلة قررت العفو عن نجفي.

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وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إيرنا) إن محامي العائلة محمود حجي لوي قد أكد قرار العائلة.

وفي منشوره، أكد أستاد "أبي وأمي ومهيار (ابن ميترا استاد) يعفون عن محمد علي نجفي" بعد وساطة ضمت عدة أشخاص. وأعرب عن أمله في أن "يكفر (نجفي) عن ذنوبه".

ولا يزال رئيس بلدية طهران السابق مسجوناً إذ حكم عليه بالسجن لعامين لحيازته سلاحا بطريقة غير قانونية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عقوبة الإعدام بحقه ستخفف إلى عقوبة بالسجن.