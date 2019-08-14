كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: "المتعاونون" يقوضون رهان الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبعد ساعات من إعلان كبار المشرعين أنهم سيسعون إلى منع أي محاولة لتجاهل البرلمان بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استخدم جونسون جلسة أسئلة وأجوبة على "الفيس بوك" لمهاجمتهم.
وقال جونسون، الذي رحب به الرئيس الأمريكي بأنه "ترامب البريطاني": "هناك نوع من التعاون الرهيب حيث كان يجري بين من يعتقدون أنهم يستطيعون عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان وأصدقائنا الأوروبيين".
وأضاف جونسون: "نحتاج إلى أصدقائنا الأوروبيين لتقديم تنازلات، وكلما اعتقدوا أن هناك فرصة لإعاقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان، كلما تمسكنا بموقفنا".