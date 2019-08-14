كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: "المتعاونون" يقوضون رهان الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، أن بعض المشرعين البريطانيين الذين يأملون في عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منخرطون في تعاون "رهيب" مع الاتحاد الأوروبي من خلال تقويض يد لندن التفاوضية ومن ثم لا يجعل أي اتفاق أكثر ترجيحًا.

وبعد ساعات من إعلان كبار المشرعين أنهم سيسعون إلى منع أي محاولة لتجاهل البرلمان بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استخدم جونسون جلسة أسئلة وأجوبة على "الفيس بوك" لمهاجمتهم.

وقال جونسون، الذي رحب به الرئيس الأمريكي بأنه "ترامب البريطاني": "هناك نوع من التعاون الرهيب حيث كان يجري بين من يعتقدون أنهم يستطيعون عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان وأصدقائنا الأوروبيين".

وأضاف جونسون: "نحتاج إلى أصدقائنا الأوروبيين لتقديم تنازلات، وكلما اعتقدوا أن هناك فرصة لإعاقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان، كلما تمسكنا بموقفنا".