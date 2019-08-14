كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة الأمريكي: الصين لم تقدم تنازلات مقابل تأجيل فرض الرسوم الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الأربعاء، إن الصين لم تقدم أي تنازلات مقابل القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بإرجاء فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر، مضيفاً أنه من السابق لأوانه تقييم وضع المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

وقال روس خلال مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي إنه على الرغم من أن الجانبين بحثا إجراء مزيد من المحادثات الهاتفية، فإنه لم يتم بعد تحديد موعد لعقد جولة أخرى من المحادثات المباشرة.

وأضاف للشبكة التلفزيونية: "هذه لم تكن مقايضة".

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على آلاف المنتجات المستوردة من الصين، بما في ذلك منتجات تكنولوجية وملابس وأحذية، مؤجلا موعد تطبيق الرسوم على منتجات محددة إلى منتصف ديسمبر.

وقال روس: "إلى أن يتم إعلان شيء فعليا بصورة رسمية ومتفق عليها بين الجانبين، فإنه من السابق لأوانه قليلاً تحديد وضع" المحادثات.