كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: واشنطن تتهم الآخرين بتنفيذ هجمات سيبرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

. أعلن نائب أمين مجلس الأمن الروسي، أوليغ خراموف، أن الولايات المتحدة تريد إضفاء الشرعية على اتهاماتها لدول أخرى بارتكاب هجمات الإلكترونية مزعومة للقيام بعمليات عسكرية ضد هذه الدول، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية.

وقال خراموف في مقابلة مع صحيفة " روسيسكايا غازيتا" : "من أجل إعطاء بعض الشرعية للاتهامات المختلقة بشن هجمات إلكترونية، يروج الأمريكيون لمفهوم جديد " أظهر وأخجل "، ويصرون على أن مجموعة من البلدان يمكنها أن تصدر من جانب واحد حكم بالإدانة بتنفيذ هجوم سيبراني، ووفقًا لفهمهم، يمكن أن يصبح "الإسناد الجماعي" قاعدة أدلة - أي تحديد مشترك لمصدر الهجوم " .

وأشار خراموف، أنه مع ذلك، لم يتم الكشف عن تقنية هذه الإسناد، وبالتالي، لا يجري الحديث عن الموثوقية.

من جهة ثانية أعلن خراموف، أن المسؤولين الغربيين يعلنون صراحة الحاجة إلى شن هجمات إلكترونية وقائية ضد دول أخرى، وأصبحت الاستعدادات لمثل هذه الأعمال علنية بالفعل.