رونار يهنئ “نصر” حمد الله بالتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا – صورة

نشر الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، هنأ من خلالها الأندية السعودية التي تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأرفق رونار الصورة التي تضمنت شعار البطولة الآسيوية، بالتعليق التالي: “تهاني للفرق السعودية الثلاثة النصر، والاتحاد، والهلال، على تأهلها إلى دور الربع لدوري أبطال آسيا”.

ويكون المدرب السابق للمنتخب الوطني، بخطوته هذه قد هنأ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر، حيث لعب دورا فعالا في ضمان فريقه بطاقة العبور إلى الدور القادم، بعدما زار شباك الوحدة الإماراتي في ذهاب وإياب ثمن النهائي، ناهيك عن تقديمه تمريرة حاسمة في لقاء العودة.

وكان رونار تابع مباراة النصر والوحدة ذهابا، في أول مواجهة يحضرها لفريق سعودي بُعيد توقيعه عقد توليه تدريب “الأخضر”، وهي المباراة التي أحرز خلالها حمد الله هدف فريقه الوحيد.

واتسمت علاقة مهاجم أولمبيك آسفي السابق والمدرب الفرنسي، بنوع من الفتور، حيث رفض حمد الله دعوة الناخب الوطني السابق مارس الماضي، لأسباب شخصية، قبل أن يخرج رونار ويؤكد أن المنتخب المغربي لا يقف على أي لاعب، مشيرا إلى أن النتائج التي بلغها رفقة الأسود تحققت بدون مهاجم النصر.

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ووجه رونار الدعوة إلى حمد الله من أجل الدخول في معسكر إعدادي تحضيرا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، قبل أن يغادر صاحب 28 عاما المعسكر، بعد واقعة ركلة الجزاء الشهيرة في اللقاء الودي ضد غامبيا، التي رفض فيصل فجر، منح حمد الله فرصة تسديدها.

ودأب “الثعلب” الفرنسي على تهنئة الأندية التي يدرب منتخب بلادها، عند نجاحها في المسابقات القارية، حيث كان حريصا على الخطوة ذاتها مع الفرق الوطنية، طيلة فترة إشرافه على تدريب “أس الأطلس”.