بعد اعتذار بلان.. ساعات تفصل الجامعة عن إعلان خليلوزيتش مدربا لـ”الأسود” وهذا موعد تقديمه

لم يعد يفصل البوسني وحيد خليلوزيتش، عن إعلانه مدربا رسميا للمنتخب المغربي لكرة القدم، سوى الإعلان الرسمي عن هذا القرار، من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك بعد أن توصلت معه الجامعة لاتفاق نهائي حول جميع تفاصيل قيادته “أسود الأطلس”، بالإضافة إلى ما دونته الصحافة الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء.

الجامعة، تتجه إلى إصدار بلاغ رسمي، في الساعات القليلة المقبلة، تعلن فيه عن إسم المدرب الجديد، الذي سيشرف عن “أسود الأطلس”، وكذا عن موعد الندوة الصحفية التقديمية، التي سيقدم فيها لقجع، وحيد خليلوزيتش، وجميع المدربين الجدد، الذين عينتهم الجامعة، على رأس كل المنتخبات الوطنية.

ومن المرتقب أن تعقد الجامعة، غدا الخميس، أو بعد غد الجمعة، على أبعد تقدير، هذه الندوة الصحفية، حيث سيكشف فيها لقجع، عن التفاصيل المالية لهذا التعاقد، كما سيبسط فيها وحيد خليلوزيتش، مشروعه الرياضي وأهدافه على رأس منتخب زملاء حكيم زياش.

ورفض المدرب الفرنسي، لوران بلان، المدرب السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، وفريق باريس سان جيرمان، تدريب المنتخب المغربي للعبة، وخلافة مواطنه هيرفي رونار، وذلك بعد أيام من لقاءه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

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وحسب إذاعة ” إر إم سي” الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، فإن المدرب الفرنسي، أخطر فوزي لقجع، بقراره، وقدم له اعتذارا عن تدريب المنتخب المغربي.

ولم تكشف الإذاعة عن أسباب هذا القرار، على الرغم من أن إسم بلان غير وارد في خيارات أي نادي من الأندية الأوروبية.

وكان بلان، قد التقى بداية الأسبوع الماضي، مع فوزي لقجع في المغرب، وعرض عليه مقترحه من أجل الاشراف على المنتخب الوطني.

لقجع، كان قد أخبر أعضاء المكتب المديري للجامعة، الأسبوع الماضي، بأنه سيعلن عن اسم الربان الجديد لسفينة المنتخب، الأسبوع الجاري.