والدة الوزير بوطيب في ذمة الله

فقد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، والدته التي فارقت الحياة، يومه الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وتوفيت والدة الوزير في إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

ويرتقب أن يشيع جثمان والدة بوطيب، اليوم الأربعاء، بإحدى مقابر مدينة الدار البيضاء.