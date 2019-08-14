اليابان: ذيل آلي لمساعدة المسنين على حفظ التوازن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ابتكر فريق بحثي في جامعة كيو اليابانية ذيلا آليا، قد يساعد المسنين الذين يعانون من اختلالات في السير على حفظ توازنهم، إذ إن الجهاز الذي يطلق عليه اسم (أركوي) ويبلغ طوله مترا واحدا، يشبه الذيل الذي يساعد الفهد وحيوانات أخرى على حفظ توازنها أثناء الركض والتسلق.

وقال الباحث المشارك في المشروع، جونيتشي نابيشيما، ثناء عرض الذيل الآلي مربوطا بخصره: "الذيل يحفظ التوازن مثل بندول الساعة“، مضيفا: "عندما يوجه الإنسان جسمه في اتجاه، يتحرك الذيل في الاتجاه المعاكس"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي ظل زيادة أعداد كبار السن في اليابان، تتقدم البلاد دول العالم الصناعية في البحث عن سبل لجعل المسنين قادرين على الحركة والإنتاج، وبينما اتجهت دول أخرى إلى العمالة الوافدة من الخارج لسد النقص في قوة العمل المتراجعة، ركزت اليابان الأقل ترحيبا بالمهاجرين على الحلول التكنولوجية.

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وسيبقى الذيل الآلي، الذي يستخدم أربع عضلات صناعية وهواء مضغوطا للتحرك في ثمانية اتجاهات، داخل المختبر في الوقت الراهن إذ يعمل الباحثون على إيجاد سبل لجعله أكثر مرونة.

وبعيدا عن مساعدة المسنين في التجول بحرية، يبحث الفريق أيضا التطبيقات الصناعية للأداة الجديدة مثل مساعدة عمال المخازن الذين يحملون أوزانا ثقيلة على حفظ توازنهم.

وقال نابيشيما: ”أعتقد أنه سيكون من الجيد دمج هذا الذيل الصناعي في الحياة اليومية، عندما ينشد المرء المزيد من الاتزان".