الان تتابع المرصد السوري: سقوط طائرة حربية للنظام فوق ريف إدلب الجنوبي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشطاء، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلي المعارضة تمكنوا من إسقاط طائرة حربية تابعة لـ”النظام السوري” فوق ريف إدلب الجنوبي.
وأضاف المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، بأنه تم استهداف الطائرة بينما كانت تحلق فوق محور ترعي – السكيك بريف إدلب الجنوبي.
وذكر المرصد أن مصير طاقم الطائرة لا يزال مجهولا.
وأشار نشطاء إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها هي طائرة حربية روسية من طراز سوخوي 22.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: سقوط طائرة حربية للنظام فوق ريف إدلب الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.