المرصد السوري: سقوط طائرة حربية للنظام فوق ريف إدلب الجنوبي

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشطاء، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلي المعارضة تمكنوا من إسقاط طائرة حربية تابعة لـ”النظام السوري” فوق ريف إدلب الجنوبي.

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وأضاف المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، بأنه تم استهداف الطائرة بينما كانت تحلق فوق محور ترعي – السكيك بريف إدلب الجنوبي.

وذكر المرصد أن مصير طاقم الطائرة لا يزال مجهولا.

وأشار نشطاء إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها هي طائرة حربية روسية من طراز سوخوي 22.