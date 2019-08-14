الرئيس الباكستاني: لن نترك الكشميريين وحدهم مهما كانت الظروف

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي أن "باكستان لن تترك الكشميريين وحدهم مهما كانت الظروف"، مشيراً إلى أن "باكستان لا تقبل الإجراءات الهندية وتؤيد تماما حق كشمير في تقرير المصير".
ولفت إلى أن "باكستان تدعم دائما الكشميريين، وستستمر في الوقوف إلى جانبهم"، محذراً من"إننا لا نريد حربا، لكن إذا فرضت علينا، فإن العالم بأسره سيشعر بآثارها" كما حث شعب باكستان على مواصلة حملته الإعلامية الاجتماعية لصالح كشمير.
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