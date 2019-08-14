الرئيس الباكستاني: لن نترك الكشميريين وحدهم مهما كانت الظروف

أكد الرئيس ال​باكستان​ي ​عارف علوي​ أن "باكستان لن تترك الكشميريين وحدهم مهما كانت الظروف"، مشيراً إلى أن "باكستان لا تقبل الإجراءات الهندية وتؤيد تماما حق كشمير في ​تقرير​ المصير".

ولفت إلى أن "باكستان تدعم دائما الكشميريين، وستستمر في الوقوف إلى جانبهم"، محذراً من"إننا لا نريد حربا، لكن إذا فرضت علينا، فإن ​العالم​ بأسره سيشعر بآثارها" كما حث شعب باكستان على مواصلة حملته الإعلامية الاجتماعية لصالح كشمير.