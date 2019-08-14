خارجية إيران: السعودية والإمارات تسعيان إلى تقسيم اليمن ونحن نريده موحدا

لفتت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن "السعودية والإمارات تسعيان إلى تقسيم اليمن، بينما تدعم طهران اليمن الموحد"، مشيرةً إلى أن "الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن هي محاولة لتقسيمه عبر مؤامرة مريبة مثيرة للشك"، مشددة على أن "إيران تدعم اليمن الموحد وتعتبر الحفاظ على وحدة اليمن مسؤولية مشتركة لجميع أطياف الشعب اليمني".
وفي بيان لها، أملت الخارجية الإيرانية، "بعد إيقاف عدوان التحالف السعودي الإماراتي في أن تتمكن الأحزاب والجماعات اليمنية من التوصل إلى عقد حوار يمني - يمني للتغلب على أزمات اليمن، وتشكيل حكومة يمنية شاملة تحكم جميع أنحاء البلاد" ورأت أن "التحالف السعودي الإماراتي وإلى جانب مرتزقته لم يتمكن خلال 5 سنوات وعبر استخدام أكثر أنواع السلاح تطورا، من كسر إرادة الشعب اليمني، ومني بهزيمة أمام روح الجهاد والصمود لدى الشعب اليمني".
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