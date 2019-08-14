الخارجية اليمنية: لانسحاب قوات الانتقالي من عدن قبل أي حوار

طالبت ​وزارة الخارجية اليمنية​، بـ"انسحاب قوات الانتقالي الجنوبي من المواقع التي سيطرت عليها في عدن قبل أي حوار"، مشيرةً إلى أن "​الحكومة​ ترحب بالدعوة المقدمة من ​السعودية​ لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن".

ولفتت إلى أنه "يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".