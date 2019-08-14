المهتار التقى مسؤولين في الخارجية الروسية: لدعم مساعي اعادة النازحين

زار عضو المجلس السياسي ومسؤول الملف الروسي في الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي محمد المهتارالخارجية الروسيّة والتقى عدداً من المسؤولين وبحث معهم في الأوضاع المحليّة اللبنانية وفي آخرالتطورات على صعيد المنطقة، ناقلاً إليهم حرص رئيس الحزب الأمير ​طلال أرسلان​ على ​الأمن​والإستقرار في لبنان، وتقديره لدور ​القيادة​ الروسية المفصلي في المنطقة و​العالم​.

ومن جهتهم أعربوا عن اهتمام ​روسيا​ بالأمن والاستقرار في لبنان، ودعمها للمساواة بين المكوناتاللبنانية، مؤكداً دعم مساعي ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​ملف النازحين السوريين​ وضرورةعودتهم إلى الوطن الأم، كما تمّ التطرّق إلى ملف ​ترسيم الحدود​.