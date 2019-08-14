زار عضو المجلس السياسي ومسؤول الملف الروسي في الحزب الديمقراطي اللبناني محمد المهتارالخارجية الروسيّة والتقى عدداً من المسؤولين وبحث معهم في الأوضاع المحليّة اللبنانية وفي آخرالتطورات على صعيد المنطقة، ناقلاً إليهم حرص رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان على الأمنوالإستقرار في لبنان، وتقديره لدور القيادة الروسية المفصلي في المنطقة والعالم.
ومن جهتهم أعربوا عن اهتمام روسيا بالأمن والاستقرار في لبنان، ودعمها للمساواة بين المكوناتاللبنانية، مؤكداً دعم مساعي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ملف النازحين السوريين وضرورةعودتهم إلى الوطن الأم، كما تمّ التطرّق إلى ملف ترسيم الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر المهتار التقى مسؤولين في الخارجية الروسية: لدعم مساعي اعادة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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