الجيش والقوى الامنية اعادوا فتح طريق الضنية طرابلس

أعاد الجيش والقوى الأمنية فتح طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس، في كفرشلان والبياض، بعدما أغلقها محتجون على إنشاء مكب للنفايات في تربل، بإشعالهم في وسطها إطارات سيارات.
كما أعاد الجيش فتح الطريق بين بلدتي كفرشلان وعزقي المؤدية إلى تربل، بعدما وضع محتجون في وسطها حجارة وأتربة.
وكانت معلومات صحفية قد أفادت بأن "مواطنين في بلدة كفرشلان، قطعوا طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس، احتجاجا على بدء العمل بمكب تربل للنفايات وأشعلوا إطارات سيارات وسط الطريق، ما دفع السائقون إلى سلوك طرق فرعية من أجل الوصول إلى أشغالهم وبيوتهم".
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