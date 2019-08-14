علي درويش: لم يؤخذ برأي كتلة "الوسط المستقل" بقضية مطمر تربل

أكد النائب ​علي درويش​ أن "كتلة "الوسط المستقل" كانت وستبقى الى جانب الأهالي في كل القضايا المحقة بيئيا وإجتماعيا"، مذكرا بأن "الكتلة لم يؤخذ رأيها في قضية مطمر تربل".

ودعا درويش وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الى "الاسراع في إجراء دراسة الأثر البيئي حول هذا المطمر وإعلان نتائجها أمام الناس لكي يبنى على الشيء مقتضاه"، مشددا على "أننا لن نتهاون في مواجهة أي أضرار يمكن أن تصيب الأهالي من أي جهة أتت".