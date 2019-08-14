أفادت قناة الـ"MTV" أن "عشرة نوّاب قدّموا طعناً أعدّه نادي قضاة ​لبنان​ ببعض المواد التي تطال ​القضاة​ في ​الموازنة​ امام ​المجلس الدستوري​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر MTV: الطعن ببعض المواد التي تطال القضاة بالموازنة امام المجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.