مقتل شخص حاول توقيف لص في طنجة..الأمن يضع يده على المشتبه به الرئيسي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، قبل قليل، من توقيف المشتبه به الرئيسي في قضية الضرب والجرح المفضي للوفاة المقرونة بعملية سرقة، والتي سبق لمصالح أمن منطقة بني مكادة أن أوقفت شخصا متورطا فيها، في حين ظل الفاعل الرئيسي والملقب ب ” جريندو” في حالة فرار، رفقة شريك ثالث لهما في القضية، والملقب ب “بودريس”.

الأبحاث والتحريات الميدانية بحي بني مكادة، مكنت في زمن قياسي من توقيف الشريك الثاني في القضية، وبعدها مباشرة تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة، حيث ضبط الموقوفان، وهما في حالة سكر، وذلك بأزقة حي بني مكادة .

الموقوفون الثلاثة، وهم من ذوي السوابق القضائية، سيتم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهم في الموضوع تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، تمكنت ليلة الثلاثاء/الأربعاء، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطهما في المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيهما، كانا رفقة شخص آخر، ارتكبا سرقة تحت التهديد في حق ضحيتين بالقرب من مقبرة “سيدي بوحاجة” بطنجة في ساعة متأخرة من الليل، طالت مبلغا ماليا وهاتفا محمولا، وذلك قبل أن يعمد واحد من المشتبه فيهم إلى الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على شخص من ساكنة الحي المجاور، حاول منعه من الفرار، وهو ما تسبب في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.