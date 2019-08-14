العيون.. توقيف 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم في قتل زميلهم بعد جلسة خمر

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف جانحين يبلغان من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة.

وتم توقيف الشابين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول وصول شخص من ذوي السوابق القضائية إلى المستشفى، وهو في حالة سكر ومصاب بجرح على مستوى العنق، قبل أن توافيه المنية بسبب مضاعفات الإصابة.

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واستدعى الأمر فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف شخصين في حالة سكر متقدمة، أحدهما مصاب بدوره بجروح على مستوى الساعد، وذلك للاشتباه في تورطهما في الاعتداء على الضحية بسبب خلافات شخصية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث مكنت أيضا، من توقيف شخص ثالث مصاب بجرح على مستوى الأذن، وذلك للاشتباه في تورطه هو الآخر في تبادل الضرب والجرح العمديين مع المشتبه فيهما.

وتم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والوقوف على كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.