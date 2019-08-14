مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير خطيرة نواحي تطوان

اهتزت منطقة أمسا، بإقليم تطوان، أمس الثلاثاء، على وقع حادثة سير خطيرة، تسببت في مصرع شخص بعدما صدمته سيارة نفعية، وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24″، فإن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة على مستوى طريق أمسا، قبل أن يباغثها شخص على متن دراجة هوائية، ما أدى إلى وقوع اصطدام قوي تسبب في مصرع صاحب الدراجة فورا، وإصابة راكبين كانوا على متن السيارة بجروح على مستوى الرأس والأطراف.
وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية، ونقلت جثة المتوفى إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.
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