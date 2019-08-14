شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طيران اليمنية يعلن تعليق رحلاته من مطار عدن ويحيلها إلى سيئون والان مع التفاصيل

ورد نبأ عاجل قبل قليل، أفاد إعلان طيران اليمنية تحويل رحلاته من مطار عدن الدولي بالعاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، الى مدينة سيئون بوادي حضرموت، قبل قليل.

وقالت الخطوط الجوية اليمنية:بسبب عدم منحنا تصاريح تشغيل رحلاتنا من وإلى مطار عدن الدولي.

واضافت: إعتباراً من يوم غداً الخميس الموافق ١٥ أغسطس ٢٠١٩ وحتى إشعار آخر .

ياتي ذلك بعد قرار توقيف نشاط مطار عدن الدولي من ظهر اليوم.