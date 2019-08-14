شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء عمدة طهران السابق من عقوبة الإعدام بعد تنازل عائلة زوجته والان مع التفاصيل

طلبت عائلة زوجة عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، إعفائه من عقوبة الإعدام بعد إدانته بقتل زوجته.

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن شقيق زوجة نجفي، أكد بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم إعفاء المتهم من حكم الإعدام بعد طلب العائلة.

وكانت محكمة إيرانية، قد أصدرت حكما بالإعدام على عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، بتهمة القتل، وكان ذلك في 30 يوليو/ تموز الماضي.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، قوله إن المحكمة قضت بإعدام عمدة طهران السابق، بتهمة قتل زوجته.

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ولفتت إلى أن محمد علي نجفي، سلم نفسه لشرطة طهران في 28 مايو/ أيار الماضي، واعترف بقتل زوجته ميترا استاد.

وقال عمدة طهران السابق، إنه قتل زوجته بعدما كشفت أسراره الشخصية.

واستكملت المحكمة في طهران، أول أمس الاثنين، الجلسة الثالثة من محاكمة نجفي، وسط إصرار من عائلة المجني عليها، ميترا استاد، بإعدامه شنقا.

ولفتت وكالة "مهر" إلى أن محمد علي نجفي، كان من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران، في أغسطس عام 2017، مضيفة "لكنه قدم استقالته من المنصب في أبريل 2018، وقال إن استقالته لها أسباب صحية".