شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية ضد 3 عراقيين في ألمانيا خططوا لهجوم إرهابي والان مع التفاصيل
حرك الادعاء العام دعوى قضائية ضد ثلاثة عراقيين بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي ذي دوافع إسلامية متطرفة في ألمانيا.
وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية اليوم الأربعاء أن الثلاثة سيمثلون للمحاكمة أمام المحكمة الإقليمية لمدينة هامبورج.
وبحسب البيانات، تم القبض على الثلاثة نهاية يناير (كانون ثان) الماضي في ولاية شليزفيج-هولشتاين، ويقبعون منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي.
وذكر الادعاء العام، أن الاثنين الأصغر سنا بين المتهمين (كلاهما 23 عاما) خططا لشن هجوم في ألمانيا نهاية نوفمبر الماضي.
وبحسب بيانات المحققين، قام المتهمان بمحاولات تفجير أولية بمسحوق أسود مستخرج من الألعاب النارية.
وأراد المتهمان أن يمدهما صديقهما - المتهم الثالث- بسلاح ناري، إلا أن السلاح الذي عرضه عليهما كان باهظ التكلفة. وبعد ذلك خطط المتهمان لاستخدام عشرة كيلوجرامات من مادة "تي إن تي" المتفجرة وسيارة في تنفيذ الهجوم.
وبحسب بيانات الادعاء العام، تلقى المتهمان تدريبات نظرية في مدرسة لتعلم القيادة للإعداد للهجوم.
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