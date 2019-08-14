شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن توتر أمني واستنفار مسلح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:35 مساءً, 14 أغسطس 2019 م
المناطق _ وكالات
شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية توترًا أمنيًا واستنفارًا واسعًا للمسلحين الفلسطينيين اليوم ، بعد مقتل مسلح فلسطيني في حي السكة شمال المخيم .
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان اليوم أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على محمد توفيق لطفي الملقب ب “أبو جندل” ، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأكدت الفصائل الفلسطينية أن ليس لها أي علاقة بالتوتر الأمني في محيط مخيم عين الحلوة، وأن دورها الأمني يقوم على حفظ الأمن والاستقرار داخل مخيم عين الحلوة وباقي المخيمات الفلسطينية في لبنان بالتنسيق الكامل مع السلطات الأمنية اللبنانية .
وذكر شهود عيان من داخل حي السكة في مخيم عين الحلوة أن عددًا كبيرًا من أهالي المنطقة نزحوا من الحي إلى مناطق أكثر أمنًا داخل مخيم عين الحلوة و مدينة صيدا .
من جهة اخرى، كثفت قيادة الفصائل والفاعليات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، اجتماعاتها في محاولة لوضع حد لحالة التوتر ومنع أي تداعيات أمنية بسبب اغتيال أبو جندل.
كانت هذه تفاصيل خبر توتر أمني واستنفار مسلح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.