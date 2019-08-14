أكد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، الاربعاء، انه لا يمكن لأية مؤسسة أن تكون بديلا عن الجيش العراقي، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى ضبط اداء الفصائل المسلحة التي تحت إشرافه وطرد العناصر التي لا تحترم مؤسسات الدولة.
وبين الساعدي، "انه لا يمكن للمؤسسات المؤقتة مهما كان دورها في معارك الشرف والتضحية ان تكون بديلا عن الجيش العراقي وأن من يفكر بهذه الطريق اما جاهل في فن ادارة الدولة او لا يريد بناء دولة لكي تبقى مناطق الفراغ هي مناطق حركتهم وتواجدهم، فبوجود الدولة ومؤسساتها الدستورية ومنها الجيش العراقي يضيق الخناق على من لا يجد نفسه في العراق الدولة".
ودعا الساعدي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى "ضبط اداء الفصائل المسلحة التي تحت إشرافه وطرد العناصر التي لا تحترم مؤسسات الدولة والاهتمام البالغ في الحفاظ على هيبة الجيش العراقي وتقويته وتمكينه من اداء مهامه وفق الأسس العسكرية والمهنية النزيهة"، مؤكدا على "اهمية صياغة العقيدة العسكرية الوطنية وانهاء الولاءات خارج هذه العقيدة العسكرية الوطنية لانها صمام الأمان في المستقبل لعدم تشضي الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الساعدي يدعو عبد المهدي لضبط اداء الفصائل المسلحة التي تحت إشرافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.