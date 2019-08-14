نائب: اغلاق منفذ سومار مندلي خطأ واضح واعتراف بالفشل

اكد النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الاربعاء، ان اغلاق منفذ سومار مندلي بالمحافظة هو خطأ واضح واعتراف بالفشل، فيما اشار الى ان المنفذ يقدم واردات للمحافظة وتعتاش منه الاف العوائل.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "تبريرات الحكومة وهيئة المنافذ الحدودية في اغلاقها منفذ سومار مندلي بمحافظة ديالى هي تبريرات غير منطقية وخطأ واضح واعتراف بالفشل وعدم المقدرة على مكافحة الفساد"، مبينا "كان الاجدر بالحكومة اغلاق جميع المنافذ الحدودية وليس فقط منفذ سومار مندلي لان الفساد بجميع المنافذ وليس فقط في هذا المنفذ".

واضاف التميمي، ان "فشل هيئة المنافذ في تنظيف المنفذ من الفاسدين يمثل خلل بالادارة العامة للهيئة وليس في المنفذ"، معتبرا ان "اغلاقه سيضر بواردات المحافظة والاف العوائل التي تعتاش من العمل فيه".

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وتابع ان "على الحكومة اختيار شخصيات نزيهة وقوية لادارة المنفذ بدل اغلاقه والتهرب من مواجهة الاخطاء الاساسية".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، في 11 اب 2019، أنها باشرت بإجراءات إغلاق منفذ مندلي الحدودي "بطريقة مرنة" تمكن التجار من سحب الإرساليات تدريجياً، مشيرةً إلى أن الإغلاق سيكون بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ.