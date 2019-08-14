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الاعلام الامني توضح بشأن مقطع فيديو يظهر فيه استيلاء البيشمركة على سيطرة بمخمور

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اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، توضيحا بشأن مقطع فيديو يظهر فيه استيلاء البيشمركة على سيطرة بقضاء مخمور.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فديو في سيطرة مخمور يبين ان هذه السيطرة تم الاستيلاء عليها من قبل قوة من البيشمركة".

 

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واضافت ان "هناك جهات تحاول الترويج لهذا الفديو بهدف خلط الأوراق، لكون هذه السيطرة يتواجد فيها الآن قطعات الفرقة ١٤ في الجيش العراقي"، مشيرة الى ان "ما نشر هو حادث قديم تمت معالجتة في وقتها".

 

ودعت الخلية الجميع الى "توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات، والتأكد من الجهات المختصة بالشأن الأمني".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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