الاعلام الامني توضح بشأن مقطع فيديو يظهر فيه استيلاء البيشمركة على سيطرة بمخمور

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، توضيحا بشأن مقطع فيديو يظهر فيه استيلاء البيشمركة على سيطرة بقضاء مخمور.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فديو في سيطرة مخمور يبين ان هذه السيطرة تم الاستيلاء عليها من قبل قوة من البيشمركة".
واضافت ان "هناك جهات تحاول الترويج لهذا الفديو بهدف خلط الأوراق، لكون هذه السيطرة يتواجد فيها الآن قطعات الفرقة ١٤ في الجيش العراقي"، مشيرة الى ان "ما نشر هو حادث قديم تمت معالجتة في وقتها".
ودعت الخلية الجميع الى "توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات، والتأكد من الجهات المختصة بالشأن الأمني".
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