مدير عام الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق الهارثة بالبصرة

وقال بوهان في حديث لـ الخليج 365، "تمت السيطرة الكاملة على حريق الهارثة بمشاركة ٧ فرق من الدفاع المدني في عمليات اخماد حريق انبوب غاز في محطة الهارثة للطاقة الكهربائية".

وأضاف بوهان، "الآن تجري عمليات تبريد ومعالجة نواتج الحريق من الدخان"، لافتا الى أنه "لاتوجد اية اصابات بشرية تذكر".



يذكر أن مصدرا امنيا افاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في محطة كهرباء الهارثة بمحافظة البصرة.