النشرة: قوة مشاة اسرائيلية اجتازت السياج التقني مقابل منتزهات الوزاني

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بان "قوة مشاة اسرائيلية قوامها حوالي 20 عسكريا مصطحبين معهم كلاب بوليسية اجتازت السياج التقني مقابل ​منتزهات الوزاني​ وقاموا بحملة تفتيش بمحاذاة هذا السياج دون خرق للخط الازرق وفي الجانب اللبناني يسجل عملية استنفار ودوريات للجيش اللبناني في الجهة المقابلة تحسبا لاي طارئ".

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