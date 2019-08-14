شرطة بلدية طرابلس صادرت بسطات وعربات مخالفة

نفذت دوريات من شرطة ​بلدية طرابلس​ حملة ازالة المخالفات في منطقة ​الزاهرية​ ودوار نهر ابو علي والمحجر الصحي، حيث تمت مصادرة عدد من العربات والبسطات بعد انتهاء عطلة ​عيد الأضحى​ المبارك، وانتهاء مدة الانذارات للعربات والبسطات المخالفة وحجزها في المرآب التابع لبلدية طرابلس، علما ان اغلب اصحاب هذه البسطات من غير اللبنانيين.

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