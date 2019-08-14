شيخ العقل تلقى اتصالات وبرقيات معايدة من رؤساء ومراجع روحية وسفراء

صدر عن مشيخة العقل بيانا جاء فيه أن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​ تلقى مزيدا من اتصالات التهنئة بعيد الأضحى المبارك أهمها من: رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنواب: هنري حلو، أنيس نصار، مروان حمادة وهادي ابو الحسن، والوزراء السابقين بطرس حرب وغازي العريضي واللواء اشرف ريفي.

كما تلقى العديد من برقيات التهنئة وبطاقات المعايدة ابرزها من: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك جوزف عبسي، تمام سلام، فؤاد السنيورة، والنواب:أنور الخليل، امين شري، فادي علامة، وميشال معوض، النائب السابق عصام نعمان، قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، وسفراء كل من: الكويت، الامارات العربية المتحدة، اندونيسيا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، الجزائر، تونس، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قطر، المملكة المغربية، فرسان مالطا، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في بيروت.

كما وردت تهاني كل من، وفد قيادة الجيش ضم العميد الركن زخيا الخوري والعميد الركن كليمون سعد والعقيد يوسف نجم، امين عام الجماعة الإسلامية الشيخ عزام الايوبي، رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن، مدير مكتب الاعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، الامين العام لمركز الملك بن عبد العزيز للحوار الدكتور فيصل بن معمر، امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، رئيس مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية الدكتور فيصل سنو، رئيسة جامعة AUST الدكتورة هيام صقر، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، رئيس فرع مخابرات بيروت العميد طوني فارس، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم، نقيب المهندسين جاد ثابت، منسق تجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور ، مدير عام "بنك بلوم للتنمية" معتز نتفجي، الدكتور عبد المولى شهاب الدين واسرة "تيلي لوميار"، رئيس "جمعية الوفاء الاجتماعية" الشيخ بلال صفي الدين، رئيس حركة لبنان الشباب وديع حنا والأب حنا خضرة.

كما تلقى حسن العديد من الاتصالات من الاغتراب ومن أعضاء في المجلس المذهبي ومن رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات من مختلف المناطق".