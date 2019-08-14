الاحدب: نتشاور مع القيادات الطرابلسية للشروع بخطة قضائية لوضع حد لقضية مطمر تربل

لفت النائب السابق ​مصباح الاحدب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "إننا نتشاور مع بعض القيادات الطرابلسية للشروع بخطوة قضائية عبر ​القضاء​ المستعجل بتوكيل المحامية ديالا شحادة لوضع حد لقضية مطمر تربل، وكذبة "العازل" الذي يتكلمون عنه والذي لا نثق به وطالما أن ​القوى الأمنية​ تعتدي بالضرب على المعترضين، فنأمل أن ينصف القضاء الناس".

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