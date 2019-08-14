النشرة: تركيب مآخذ للمياه في منطقة صيدا

اثمر التنسيق بين رئيس ​بلدية صيدا​ ورئيس ​اتحاد بلديات صيدا الزهراني​ الاستاذ ​محمد السعودي​ وبين ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ بشخص مديرها الدكتور وسيم ضاهر وقائد سرية إطفاء ​مدينة صيدا​ الملازم أول سليم الغضبان الى تركيب 12 مأخذ للمياه ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني وذلك تسهيلاً لمهمة وعمل رجال سرية الاطفاء ولسرعة عمليات اخماد الحرائق الكبيرة والتي تتطلب الى آليتي إطفاء أو أكثر.

وشكر الملازم أول غضبان، الرئيس السعودي والمدير العام وسيم ضاهر على هذه المبادرة الجيدة والفعالة لما فيه من المصلحة العامةً بالاضافة إلى سرعة عمل ​رجال الإطفاء​ وتعبئة آلياتهم.