الصمد: إنتصار تموز تحقق بفضل صمود الجيش والشعب والمقاومة

رأى النائب ​جهاد الصمد​ بمناسبة ذكرى مرور 13 عاما على ​حرب تموز​" أن "​لبنان​ حقق إنتصارا كبيرا وهائلا على العدو الإسرائيلي ومنعه من تحقيق أهدافه، بفضل صمود جيشه وشعبه ومقاومته، وبفضل التلاحم الوطني الذي برز وأعاد الصراع العربي - الإسرائيلي إلى وجهته الصحيحة".

وأكد الصمد أن "هذا إنتصار، أثبت أن لبنان هو البلد العربي الأكثر صمودا وقدرة أمام قوة وغطرسة العدو الإسرائيلي، وأن ​المقاومة​ كسرت أسطورة ​الجيش الإسرائيلي​ الذي قيل بأنه لا يقهر، وجعل المقاومة تحقق نصرا إستراتيجيا غير معادلات القوة في المنطقة وأثبت أن خيار المقاومة هو الوحيد القادر على حفظ كرامة الشعوب ومنع الهيمنة واسترداد الأرض".