الصمد: إنتصار تموز تحقق بفضل صمود الجيش والشعب والمقاومة

رأى النائب جهاد الصمد بمناسبة ذكرى مرور 13 عاما على حرب تموز" أن "لبنان حقق إنتصارا كبيرا وهائلا على العدو الإسرائيلي ومنعه من تحقيق أهدافه، بفضل صمود جيشه وشعبه ومقاومته، وبفضل التلاحم الوطني الذي برز وأعاد الصراع العربي - الإسرائيلي إلى وجهته الصحيحة".
وأكد الصمد أن "هذا إنتصار، أثبت أن لبنان هو البلد العربي الأكثر صمودا وقدرة أمام قوة وغطرسة العدو الإسرائيلي، وأن المقاومة كسرت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي قيل بأنه لا يقهر، وجعل المقاومة تحقق نصرا إستراتيجيا غير معادلات القوة في المنطقة وأثبت أن خيار المقاومة هو الوحيد القادر على حفظ كرامة الشعوب ومنع الهيمنة واسترداد الأرض".
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