الطبش عن فيديو إعتداء عنصر بقوى الأمن على سيدة بتربل: المرأة ليست مكسر عصا

أكدت عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​رولا الطبش​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الاعتداء على المرأة غير مقبول مهما كانت ظروفه، وما شاهدناه خلال اليومين الماضيين لا يبشر باحترام حقوق المرأة وأدعو الى فتح تحقيقات لردع المعتدين وانزال اقصى العقوبات بهم، واثني على ما قامت به وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ التي طالبت بفتح تحقيق، ولي ملء الثقة بجهودها لحماية المرأة"، مشيرةً إلى أن "​المرأة اللبنانية​ ليست مكسر عصا لأحد، وحقوقها مصانة ب​الدستور​".

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