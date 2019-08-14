اعتصام أمام سراي طرابلس احتجاجا على استحداث مطمر في تربل

نفذ مواطنون اعتصاما أمام سراي ​طرابلس​، احتجاجا على استحداث مطمر للنفايات في تربل، وذلك تزامنا مع اجتماع يعقد في قاعة ​الاستقلال​، في سرايا طرابلس، برئاسة ​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، لشرح خطة إدارة ​النفايات​ في الشمال، التي أعدتها ​وزارة البيئة​.

وأعلن المعتصمون رفضهم فتح مطمر جديد للنفايات في تربل، لما له من آثار سلبية على ​المياه​ الجوفية و​الصحة العامة​.