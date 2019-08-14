النشرة: مقتل طفل نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات حرب تموز في تول

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بان "​قنبلة​ عنقودية من مخلفات ​حرب تموز 2006​ انفجرت في بلدة تول ما أدى إلى مقتل الطفل ع.م. وجرح الطفل م.ع والذي نقل إلى مستشفى راغب حرب في تول للمعالجة".

ولفت مصدر أمني لـ"النشرة" إلى أن "الطفلين عثرا على القنبلة وأثناء اللعب فيها انفجرت بهم".