منظمة "اطباء بلا حدود" تنفي صلتها بسفينة المهاجرين الى ليبيا

نفى المكتب الاعلامي لمنظمة أطباء بلا حدود على ما نُقل عن "​​وزارة الداخلية​ الايطالية التي أفادت بأن ​سفينة​ البحث والانقاذ "أوشن فايكينغ" نالت موافقة ​خفر السواحل الليبي​ لإنزال أكثر من 200 مهاجر في ميناء ​طرابلس​"، مشيرةً إلى أن "​السفينة​ غير الحكومية، التي تديرها منظمتا "إس أو إس ميديتراني" و"أطباء بلا حدود" هي من تقدمت بالطلب للسلطات الليبية من أجل إنزال أولئك ​المهاجرين​ غير النظاميين والذين أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي".

واضاف بيان المكتب الاعلامي: "لقد تمَّ نفي الخبر عبر وكالات الأنباء ومن بينها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) لما قالته مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية".