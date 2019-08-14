منظمة "اطباء بلا حدود" تنفي صلتها بسفينة المهاجرين الى ليبيا

نفى المكتب الاعلامي لمنظمة أطباء بلا حدود على ما نُقل عن "وزارة الداخلية الايطالية التي أفادت بأن سفينة البحث والانقاذ "أوشن فايكينغ" نالت موافقة خفر السواحل الليبي لإنزال أكثر من 200 مهاجر في ميناء طرابلس"، مشيرةً إلى أن "السفينة غير الحكومية، التي تديرها منظمتا "إس أو إس ميديتراني" و"أطباء بلا حدود" هي من تقدمت بالطلب للسلطات الليبية من أجل إنزال أولئك المهاجرين غير النظاميين والذين أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي".
واضاف بيان المكتب الاعلامي: "لقد تمَّ نفي الخبر عبر وكالات الأنباء ومن بينها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) لما قالته مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية".
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