الرئاسة الفلسطينية تندد بدعوة وزير إسرائيلي تغيير الوضع بالمسجد الأقصى

نددت ​الرئاسة الفلسطينية​ بـ"دعوة وزير ​الأمن الداخلي​ الإسرائيلي ​جلعاد أردان​، تغيير الوضع القائم في ​المسجد الأقصى​"، محذرةً من "مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك"، مشددةً على أن "​المسجد الاقصى​ خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً".

وفي بيان لها، لفتت الرئاسة إلى أن "​الحكومة الإسرائيلية​ تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في ​مدينة القدس​ المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك"، مطالبة ​المجتمع الدولي​ بـ"التدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات - والتي إن استمرت - ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة".