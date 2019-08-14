الرئاسة الفلسطينية تندد بدعوة وزير إسرائيلي تغيير الوضع بالمسجد الأقصى

نددت الرئاسة الفلسطينية بـ"دعوة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى"، محذرةً من "مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك"، مشددةً على أن "المسجد الاقصى خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً".
وفي بيان لها، لفتت الرئاسة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"التدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات - والتي إن استمرت - ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة".
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