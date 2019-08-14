لافروف: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة بين الهند وباكستان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ضرورة تخفيف التوتر القائم بين باكستان والهند وعدم وجود بديل لحل الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
وكانت الهند قررت، في 5 آب إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير، ما يشمل منعه من إصدار قوانين خاصة به والسماح لغير المقيمين بشراء ممتلكات هناك، بالإضافة إلى أنها قررت وضع قيود على التنقل والتجمع، وحجب الإنترنت وشبكات الاتصال والتلفزيون في الإقليم.
وردا على القرار هذا طردت باكستان السفير الهندي لديها وأوقفت التجارة الثنائية بين البلدين، وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.
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