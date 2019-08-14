لافروف: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة بين الهند وباكستان

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ "ضرورة تخفيف التوتر القائم بين ​باكستان​ و​الهند​ وعدم وجود بديل لحل الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وكانت الهند قررت، في 5 آب إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو و​كشمير​، ما يشمل منعه من إصدار قوانين خاصة به والسماح لغير المقيمين بشراء ممتلكات هناك، بالإضافة إلى أنها قررت وضع قيود على التنقل والتجمع، وحجب ​الإنترنت​ وشبكات الاتصال والتلفزيون في الإقليم.

وردا على القرار هذا طردت باكستان ​السفير الهندي​ لديها وأوقفت التجارة الثنائية بين البلدين، وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.