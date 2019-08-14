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شكرا لقرائتكم خبر عن حقا إنها قناة حرامية جدا.. الشرق الإخوانية تسطو على مسرحية كارمن.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قناة الشرق الإخوانية ويترأس مجلس إدارتها الهارب فى الخارج أيمن نور، السطو على الأعمال الفنية المصرية وإذاعتها عبر شاشاتها بالمخالفة للقوانين الدولية.
وأذاعت الفضائية الإخوانية مسرحية كارمن، وهى مسرحية من أعمال الفنان محمد صبحي، قدمت أول مرة علي مسرح سينما راديو في 14 يوليو عام 1999، ومسرحية كارمن مأخوذة عن أوبرا كارمن لجورج بيزيه وأضافها صبحي داخل قصة أخرى ليناقش مفاهيم إنسانية كثيرة.
وسطت قناة الشرق مؤخرا على أعمال فينة كثيرة وأذاعت مسرحية "وجهة نظر"، التى قام ببطولتها أيضا النجم محمد صبحى وفرقته، بالإضافة إلى السطو على مسرحيتى الكوميديتان "سك على بناتك" و"العيال كبرت"، وهما المسرحيتان المملوكتان للجهات المصرية.
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