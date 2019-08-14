تونس: قبول 26 مرشحا بانتخابات الرئاسة المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، قبول ملفات 26 مرشحا لخوص الانتخابات الرئاسية المبكرة، بينهم مُرشحتان، فيما رفضت ملفات 71 آخرين.
وتأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 من سبتمبر المقبل، عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس، الشهر الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.
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