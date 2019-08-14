بالصور.. توافد آلاف المصطافين على شاطئ السويس العام

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

توافد آلاف المصطافين من منطقة شرق الدلتا، على شاطئ السويس العام بمنطقة الأدبية، لقضاء رابع يوم العيد، والاستمتاع بمياه خليج السويس الدافئة.

ووصل المصطافين الوافدين في أتوبيسات وسيارات ميكروباص من عدة محافظات، بينما نقلت أتوبيسات مشروع النقل الداخلي مئات السوايسة الذين توجهوا للشاطئ صباح اليوم الأربعاء.

وفتح الشاطئ العام أبوابه للمصطافين في السابعة صباحا، وبلغت سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات لأبناء السويس، و10 و20 جنيها للوافدين، مع خفض عدد تذاكر الدخول للأسر.

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وقال محمود إبراهيم، مدير الشاطئ العام، إن موظفي البوابة سمحوا بدخول سيارات الملاكي والميكروباص بعد احتساب عدد مقاعدها إذا كانت ممتلئة.

وأوضح أن السيارات في العادة خاصة الميكروباصات والميني باص تحمل من اثنين إلى 5 ركاب إضافيين عن مقاعدها في الرحلات نظرا لكون بين الركاب أطفال، وفي تلك الحالة يتم احتساب الميكروباص بعدد 14 راكب فقط، بينما إذ لم يصل العدد لحمولة السيارة المقرة فيتم احتسابهم بالفرد.

وأشار " إبراهيم"، إلى أن تكلفة إيجار الشاليهات الملحقة بالشاطئ، 100 جنيه في اليوم، وهو شاليه استديو يضم مطبخ وحمام وصالة ومزود بالآثات، أما باكيات "تمر حنه" فيتم إيجارها بـ 50 جنيه للأسر، وهي تغني الأسرة عن استئجار كراسي وشمسية.

وأضاف محمود إبراهيم، أن الكافيهات الموجودة بالشاطئ توفر مشروبات وعصائر وأطعمة تبدأ من 5 جنيهات وحتى 40 جنيه، وبهدف الترفيه عن المصطافين يجرى تنظيم حفلات غنائية مساء كل يوم، تبدأ من 3 عصرا وحتى قبل موعد مغادرتهم في 7 مساءً.