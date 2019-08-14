مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
لقي شخصين مصرعهما صعقا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، أثناء عملهم في أعمال الحفر بقرية قرقشندة، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.
تلقى اللواء طارق العجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، بمصرع "محمد. ح. غ"، 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية كلية تربية، و"عمر. ح. ع"، 42 سنة، عامل باليومية.
انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء قيامهما بالعمل مع مقاول حفر تعرض كابل كهرباء البريمة للقطع، مما أدى إلى مصرعهما في الحال، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.
حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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