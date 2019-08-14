العليا للحج: 5 سبتمبر وصول آخر رحلة لحجاج السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، عن مواعيد عودة رحلات الحجاج إلى مصر، موضحا أن أولى الرحلات غدا الخميس لحجاج السياحة البري، على أن تنتهى رحلات العودة من الأراضي المقدسة مساء الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل.

وخصصت وزارة السياحة، عدد 300 أتوبيس سياحي لنقل 12 ألف حاج من حجاج "البر"، بالإضافة إلى حافلات احتياطية حال تعرض أي أتوبيس لأي ظرف يمنعه من استكمال الرحلة، وهناك متابعة لحركة الأتوبيسات والتدخل الفوري لحل أي مشكلة سواء داخل الأراضي المصرية أو الأردنية أو السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

من جانبه، أشاد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، في تصريح لمصراوي، بجهود الحكومتين "المصرية والسعودية" في نجاح موسم الحج لهذا العام، وإخرج الموسم بشكل أكثر من رائع، منوها إلى رصد 10 آلاف تأشيرة حج "مجاملة" خارج كوتة السياحة.

وتحصل وزارة السياحة على 36 ألف تأشيرة حج، حيث تم تحديد 12 ألف تأشيرة للمستويين البري والاقتصادي، و12 ألف تأشيرة للمستويين 4 و5 نجوم، بحيث يحصل المستوى 4 نجوم على 2900 تأشيرة و8 آلاف و800 تأشيرة للمستوى 5 نجوم.

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واستقبلت الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، أمس الثلاثاء، أولى رحلات "الحجاج المتعجلين" القادمة من جدة بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.

في السياق ذاته، بلغ عدد الحجاج الوافدين إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام لـ 2.5 مليون حاج، وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، حيث أعلنت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، أن نحو 382 ألفًا و91 حاجًا عربيًا أدوا مناسك الحج لعام 1440 هـ، وفقًا للإحصائية السنوية التي تصدرها المؤسسة.

واحتلت مصر المرتبة الأولى، بين أكثر الدول العربية قدومًا للمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج لهذا العام، ليبلغ عددهم بنحو 85 ألفًا و663 حاجًا، ثم تأتي العراق في المرتبة الثانية بنحو 57 ألفًا و975 حاجًا عربيا، بينما احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بين الدول العربية بعدد 36 ألفًا و478 حاجًا، وجاءت المغرب في المرتبة الرابعة بـ32 ألفًا و696 حاجًا، ثم السودان في المرتبة الخامسة بنحو 32 ألفًا و76 حاجًا.