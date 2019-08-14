أمريكا تنفي التخطيط لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا

نفى السفير الأمريكي لدى روسيا جون هنتسمان نية الولايات المتحدة للتخطيط إلى نشرر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، مضيفًا، "" لقد كان هناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع، ولكنه لم يُناقش في اجتماعاتنا مع القيادة الروسية"، مشيرا إلى وجود تهديدات مستمرة للولايات المتحدة بهذا الشأن ".
وأوضح "هنتسمان"، لإذاعة "صدى موسكو" الروسية اليوم الأربعاء،أن وزير الدفاع الأمريكي الجديد أكد أنه حتى لو كانت هناك حاجة لأنظمة أسلحة من هذا النوع، فمن المرجح أن تُنشر في السلسلة الأولى من الجزر بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وليس في أوروبا.
يُذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد أعلن مطلع أغسطس الجاري
وكانت الولايات المتحدة انسحبت رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي في 1987 بسبب ما قالت إنه انتهاك من جانب روسيا للمعاهدة .
ونفى الكرملين المزاعم الأمريكية هذه، كما أعلنت الخارجية الروسية أن سريان معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى قد انتهى اعتباراً من 2 أغسطس الحالي على خلفية انسحاب الولايات المتحدة منها .
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