استدعاء دبلوماسي هندي بسبب مقتل باكستاني في كشمير

قتل مدني أمس في إقليم كشمير، المتنازع عليه بين باكستان والهند، بما وصفته الخارجية الباسكتانية، انتهاكًا لوقف إطلاق النار نفذته القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الإقليم.

واستدعت باكستان دبلوماسيا هنديًا احتجاجا على ذلك، مشيرة إلى أن "القوات الهندية لطالما تستهدف باستمرار المناطق المأهولة بالسكان المدنيين باستخدام قذائف المدفعية،

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ومدافع الهاون الثقيلة، والأسلحة الآلية".

ولفتت الخارجية الباكستانية، إلى أن نيودلهي قد ارتكبت ألفا و970 حالة انتهاك منذ عام 2017 في إقليم كشمير، بينما على الجانب الآخر، تتهم نيودلهي إسلام آباد بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار .

وكانت الهند قد ألغت المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.

وشددت على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.