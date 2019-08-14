ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "ليكيما"، وهو التاسع الذي يضرب الصين هذا العام، لـ70 ضحية شرقي البلاد ما بين صريع ومفقود.
ذكرت مقاطعتي تشجيانغ وشاندونغ شرقي الصين، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن 56 ضحية لاقوا حتفهم إثر هذا الإعصار، وفُقد 14 آخرين في مقاطعتين بشرقي البلاد.
أوضحت السلطات أن الإعصار ليكيما تسبب كذلك في خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 51 مليار يوان 2.7مليار دولار.
من جانبها ذكرت سلطات السكك الحديدية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين أن عددًا غير معروف من الأشخاص فقدوا إثر انهيار صخري في قطاع من سكة حديد "تشنغدو-كونمينغ" بمحافظة قانلوه في المقاطعة، فيما تتم حاليًا أعمال إنقاذ هناك.
تسبب الإعصار "ليكيما" في انهيار أرضي خلال الساعات الأولى في مدينة"وينلينغ" الواقعة بين تايوان والعاصمة المالية للصين، شنغهاي، ورغم أنه يصنف كإعصار قوي إلا أن قوته تراجعت قليلًا قبل حدوث الانهيار الأرضي حيث بلغت سرعة الرياح 187 كيلومترًا في الساعة.
تسببت مياه الفيضان في تساقط الأشجار وانقطاع التيار الكهربي عن مناطق متفرقة من البلاد، وكذلك إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران كما عطلت خدمات القطارات في شنغهاي استعدادًا للعاصفة.
يضرب هذا الإعصار الصين قادمًا من تايوان حيث تسبب في سقوط عدد من الجرحى فضلًا عن خسائر في الممتلكات في شمال الجزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ليكيما" لـ 70 ضحية شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.