ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ليكيما" لـ 70 ضحية شرقي البلاد

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "ليكيما"، وهو التاسع الذي يضرب الصين هذا العام، لـ70 ضحية شرقي البلاد ما بين صريع ومفقود.

ذكرت مقاطعتي تشجيانغ وشاندونغ شرقي الصين، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن 56 ضحية لاقوا حتفهم إثر هذا الإعصار، وفُقد 14 آخرين في مقاطعتين بشرقي البلاد.

أوضحت السلطات أن الإعصار ليكيما تسبب كذلك في خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 51 مليار يوان 2.7

مليار دولار.

من جانبها ذكرت سلطات السكك الحديدية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين أن عددًا غير معروف من الأشخاص فقدوا إثر انهيار صخري في قطاع من سكة حديد "تشنغدو-كونمينغ" بمحافظة قانلوه في المقاطعة، فيما تتم حاليًا أعمال إنقاذ هناك.

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تسبب الإعصار "ليكيما" في انهيار أرضي خلال الساعات الأولى في مدينة

"وينلينغ" الواقعة بين تايوان والعاصمة المالية للصين، شنغهاي، ورغم أنه يصنف كإعصار قوي إلا أن قوته تراجعت قليلًا قبل حدوث الانهيار الأرضي حيث بلغت سرعة الرياح 187 كيلومترًا في الساعة.

تسببت مياه الفيضان في تساقط الأشجار وانقطاع التيار الكهربي عن مناطق متفرقة من البلاد، وكذلك إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران كما عطلت خدمات القطارات في شنغهاي استعدادًا للعاصفة.

يضرب هذا الإعصار الصين قادمًا من تايوان حيث تسبب في سقوط عدد من الجرحى فضلًا عن خسائر في الممتلكات في شمال الجزيرة.