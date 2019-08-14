استقالة السفير الأمريكي لدى موسكو

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، باستقالة السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان في وقت قريب.

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن ترامب أبلغ بوتين بأن استقالة

السفير هانتسمان ستكون في وقت قريب، والذي يعتزم ترك منصبه في 3 أكتوبر المقبل.

أضاف المتحدث أن الرئيس بوتين أشار بدوره إلى أن البلدين اجتازا، خلال فترة عمل هانتسمان سفيرًا في

روسيا، واحدة من أصعب الفترات في تاريخ العلاقات بينهما.

أوضح "بيسكوف"، أن الرئيس الروسي أكد أيضًا أن هانتسمان عمل على إعطاء بعض الخصائص البناءة للفترة الحالية في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

لفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن ترامب أكد لبوتين أن ترشيح سفير أمريكي جديد لدى روسيا سيكون في وقت قريب أيضًا.