ارتفاع عدد ضحايا فيضانات أمطار الهند إلى 209 أشخاص

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على الهند، إلى 209 أشخاص على الأقل.
وأجبرت الفيضانات أكثر من 1.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم والإقامة في معسكرات إيواء تديرها الحكومة الهندية، بحسب قناة (فرنسا 24) الإخبارية.
وتعد ولاية "كيرالا" الواقعة جنوبي الهند من أكثر المناطق تضررا جراء هذه الفيضانات، حيث لقي فيها 95 شخصا حتفهم، فيما لايزال 59 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.
ولقي أكثر من 194 شخصاً حتفهم، أمس، جراء فيضانات واعاصير وانهيارات أرضية ضربت كلمن الهند والصين وميانمار.
ففي ولاية كيرالا جنوبي الهند، أفاد مسؤولون عن إدارة الكوارث بأن أكثر من 60 آخرين لا يزالون مفقودين، بينما لا يزال قرابة 255 ألفا آخرين يقيمون في مخيمات إيواء مؤقتة.
وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الرياح الموسمية في إلحاق أضرار بأكثر من 6ر1 مليون شخص في عدد من الولايات منذ الأسبوع الماضي.
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